O homem que tinha fé, que deixou de tê-la e que voltou a tê-la

O depoimento do ator e encenador Luís Miguel Cintra sobre a sua relação com a religião é o terceiro artigo da série especial que estamos a publicar esta semana no quadro da visita do Papa Francisco

Os meus pais eram extremamente religiosos e eu tive uma educação cristã muito cheia. Eles queriam que fôssemos praticantes e deram-nos uma educação tão rigorosa que o meu pai (o professor e linguista Lindley Cintra) considerou que eu só podia fazer a profissão de fé quando soubesse exatamente se queria ser católico e cristão. Era uma decisão voluntária. O que aconteceu foi que fiz a primeira comunhão e depois, ao contrário dos outros meninos, que fazem logo a seguir a profissão de fé, com onze, doze anos, só a fiz com dezasseis. Fi-la com tanta consciência que até quis ser catequista, porque achava que na igreja que frequentava a catequese era muito mal ministrada.

A minha relação com o confessor era muito desagradável. Ele não compreendia a minha maneira de entender as questões relacionadas com a culpa e com o pecado. Ele desconfiava que eu estava a esconder pecados, eu dizia-lhe que não - e aquilo era uma conversa de surdos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)