Caro diretor, você está despedido: o poder, as incertezas e as inquietações de uma carta

Ainda ninguém adivinhava que Donald Trump ia despedir o diretor do FBI quando, terça-feira à tarde, a Alexander Historical Auctions leiloou uma carta rara que Richard Nixon enviou a uma eleitora da Carolina do Norte em 1959 — na qual o então vice-presidente dos EUA explicava porque é que era favorável à integração dos afroamericanos e dos imigrantes na sociedade americana.

O leitor poderá perguntar-se o que é que esta carta tem que ver com o controverso afastamento de James Comey da liderança do FBI, numa altura em que este estava a conduzir uma das investigações à alegada ingerência russa nas presidenciais que viram Trump ser eleito e também às suspeitas de conluio entre a equipa do atual Presidente e o governo de Vladimir Putin. Nós explicamos: é que, na carta, o homem a quem Trump tem sido tantas vezes comparado defendia que isolar e ostracizar os não-brancos na América ia deixar o país “desastrosamente isolado num mundo hostil” e empurrar os aliados dos EUA para a Rússia.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)