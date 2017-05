Bastonário dos Médicos: “O Orçamento do Estado para a Saúde nunca assegurou tão pouca Saúde”

Num gesto pouco comum, a Ordem dos Médicos afirmou publicamente estar ao lado dos sindicatos no conteúdo das reivindicações, embora não na forma escolhida. Miguel Guimarães acredita que a greve de dois dias, que começou esta quarta-feira e que conta com o apoio dos enfermeiros, em greve de zelo; poderia ter sido evitada. Agora aconselha o ministro a reunir-se com os líderes sindicais assim que possível.

Não é comum uma Ordem profissional apoiar de forma expressa e pública um protesto sindical, no caso uma greve. Porque decidiu fazê-lo?

O comunicado do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos (OM) não diz exatamente isso. Em termos práticos, o comunicado faz uma contextualização sobre as condições pelas quais os médicos devem aderir à greve se o entenderem. E essas condições são múltiplas e não têm a ver apenas com o último ano nem só com este ministro da Saúde.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)