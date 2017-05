Adeptos revistados no Marquês, garrafas proibidas: o que muda e não muda no guião da PSP para a festa do Benfica

A festa do título já está marcada na agenda da PSP. É mais do que provável que os benfiquistas saiam à rua pelo quarto ano consecutivo este sábado, numa altura em que o Papa Francisco já estará de volta ao Vaticano, depois da visita a Fátima.

Para que não se repitam os confrontos violentos entre os adeptos e a polícia como os que ocorreram no Marquês de Pombal em maio de 2015, a PSP quer seguir o guião do ano passado, “em que tudo correu bem”, mas com “algumas alterações de pormenor”, assegura o subcomissário Hugo Abreu, porta voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

