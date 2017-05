Leslie Feist construiu um alpendre

O que há de semelhante na dor e no prazer? De acordo com Leslie Feist, mais do que parece: só depende de cada um decidir qual é a face da moeda que vai alimentar. A epifania da cantora indie que há dez anos foi relutantemente catapultada para o estrelato é explicada de uma ponta à outra no novo disco, “Pleasures”: Eu estava a viver em extremos / E em tudo o que isso significa”

Mariana Lima Cunha Jornalista