Dupla fé (ou até mais) em Fátima

Só há um sítio em Fátima onde se pode comer um bacalhau 'à Luisão' ou um lombo 'à Gaitan', beber uma imperial de 3,5 litros, batizada 'Eusébio', ou encontrar ao almoço o jogador de futebol Renato Sanchez. É um local de peregrinações dos No Name Boys e de adeptos mais ou menos famosos do clube que se prepara para ser campeão no próximo 13 de maio. N' O Fanático, a dois passos do Santuário, todos acreditam que o Benfica leva o tetra para casa no mesmo dia em que ali ao lado o Papa canoniza Jacinta e Francisco Marto. “Vai ser um dia de dupla fé”, antecipa Cristina Agostinho, dona do café/restaurante.

O patriarca da família, Rui Lá Féria, que surge em vários retratos nas paredes do pequeno estabelecimento comercial ao lado de ex-atletas e ex-treinadores do clube da Luz, não está presente, mas a mulher e um dos quatro filhos do casal, Rui Agostinho, que também gerem o negócio, com 22 anos, padecem da mesma benfiquite aguda. “Prevemos que este sábado seja um inferno, um pandemónio, aqui no restaurante”, vaticina o jovem empresário, de 31 anos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)