Deputados alemães: “Falar da reestruturação da dívida só depois das eleições”

Os deputados pertencem a partidos diferentes: social-democrata (SPD), cristãos-democratas (CDU) e Verdes mas a opinião sobre o estado das finanças de Portugal foi o mesmo: “surpreendidos pela positiva” ou, dito de outro modo, “agradavelmente”, com o facto de, em função dos números, haver progressos económicos e financeiros, disseram ao Expresso numa conversa informal.

Martin Gerster, do SPD, referiu até esperar agora que, como reflexo dessa nova situação que se verifica do ponto de vista económico e financeiro, “as agências de rating ajudassem Portugal (retirando o país do nível lixo)”.

