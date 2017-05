Nova execução a Nuno Vasconcellos: Novo Banco pede mais €2,1 milhões

O Novo Banco avançou com a execução de uma dívida de €2,125 milhões a Nuno Vasconcellos, presidente da falida Ongoing, e de um sócio de negócios, Luís Salgado Vieira da Silva. O processo deu entrada no Tribunal e foi publicado esta quinta-feira no portal Citius.

Não é a primeira vez que o herdeiro da Sociedade Nacional de Sabões é alvo de uma execução do antigo BES. Há uns meses, o Novo Banco reclamou o pagamento de uma dívida superior a €12 milhões. Contactado pelo Expresso, o Novo Banco não esclareceu se as duas dívidas estão relacionadas. Se somarmos as dívidas pessoais de Nuno Vasconcellos ao banco liderado por António Ramalho, face à informação pública que é atualmente conhecida, os valores ascendem a €14,215 milhões.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)