Mac DeMarco cresceu e quis que todos soubéssemos

Mac DeMarco é um tipo sensível - sabemos disso pelo romantismo das suas canções. Também é um tipo com sentido de humor, descontraído com os seus chapéus esquisitos, o estilo “preguiçoso” e com o que faz em palco - andar nu é um dos atributos mais vistosos.

Sabemos que num concerto dele nunca não haverá aborrecimentos - até porque ele gosta de entreter os fãs: “Quando acho que o concerto está a correr mal, dispo-me”. Mas o que vemos nos seus concertos (e observamos muita extravagância) é só uma parte de Mac e não a sua essência. “This Old Dog”, acabadinho de sair, é prova disso mesmo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)