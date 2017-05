Mais de 400 recém-nascidos estão sem médico de família só em Lisboa

Foi uma promessa ainda do executivo de Pedro Passos Coelho, que viria a ganhar forma de lei em setembro de 2016, já com António Costa como primeiro-ministro. A inscrição automática de todos os recém-nascidos num médico de família insere-se no âmbito dos projetos “Nascer Utente” e “Notícia Nascimento”, mas na prática a falta de clínicos tem significado que nem todos os bebés têm médico atribuído.

No Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Central, o total de recém-nascidos nessa situação ascende a pelo menos a 431, a maior parte dos quais na unidade da Alameda (125). São dados da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com referência ao dia 11 de abril de 2017. Na lista dos centros com mais bebés sem médico de família segue-se o das Mónicas (80), o dos Olivais (77) e da Penha de França (57). O Expresso solicitou ao Ministério da Saúde dados nacionais, que não foram fornecidos.

