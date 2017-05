Polícia admite dificuldades em eliminar definitivamente links da Baleia Azul

Os cortes numa mão, num braço e no peito, supostamente autoinfligidos, de uma jovem de 14 anos no Porto voltaram a fazer soar o alerta: tudo aponta que esta seja mais uma vítima da Baleia Azul, o jogo que incentiva a automutilação e até o suicídio. No total, este já é o quarto caso em Portugal comunicado às autoridades nacionais.

Agora impera a necessidade de controlar a dispersão do jogo pelas redes sociais, o meio utilizado para incentivar os adolescentes a participarem e a prestarem as 50 provas violentas. O diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime (UNC3T) da Polícia Judiciária (PJ) admite dificuldades em eliminar definitivamente links relacionados com o jogo.

