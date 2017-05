Família são várias pessoas que se dão bem

Não interessa se se vive com o pai e com a mãe, só com um deles ou até com dois pais ou duas mães. Não interessa se os pais são os de sangue ou os da criação. Para mais de 100 crianças portuguesas entre os 6 e os 12 anos integradas em diferentes contextos familiares, mais do que a filiação são os afetos que definem o que é uma família.

“Família são as pessoas que gostam de nós e nos protegem”

Salvador, 10 anos

Através de um questionário aplicado a menores dos mais diversos backgrounds — desde famílias clássicas, monoparentais ou recompostas, até crianças institucionalizadas, adotadas ou que vivem com casais de lésbicas ou gays —, as psicólogas Susana Amorim e Rute Agulhas procuraram perceber como se define uma família aos olhos das crianças, numa sociedade que lida com uma multiplicação cada vez maior de modelos familiares.

