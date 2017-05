Desapareceram 650 deputados esta quarta-feira

Maio vai jovem e este ano a tradição parlamentar quebra-se em Westminster. Não haverá este mês, como de costume, abertura solene da sessão legislativa, até porque, desde as 15 horas desta quarta-feira, não há sequer deputados. A Câmara dos Comuns foi dissolvida, devido às legislativas antecipadas que a primeira-ministra decidiu convocar. Theresa May esteve esta quarta-feira no Palácio de Buckingham para a Rainha Isabel II formalizar a dissolução, dando início à campanha eleitoral. Curiosamente ela arranca no dia em que termina outra, para as eleições locais, a disputar esta quinta-feira(ver último parágrafo deste texto).

A cerimónia parlamentar — com a soberana a discursar, os comuns e os lordes reunidos na câmara alta e tradições divertidas como os Comuns fecharem a porta na cara do emissário da Rainha que os vem convocar para a festa, abrindo-a apenas depois de este bater nela três vezes com um bastão — foi adiada para 19 de junho. Será, pois, 11 dias após as eleições, dado que a formação de Governo no Reino Unido costuma ser mais rápida do que, por exemplo, em Portugal. O ano corrente, com as sondagens a augurar vitória para o Partido Conservador com reforço da maioria absoluta, não deve ser exceção.

