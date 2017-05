Dara Murphy: “Nada pôde por em causa a paz na Irlanda do Norte”

O ministro irlandês dos Assuntos Europeus está desde há semanas num contínuo périplo pelos vários Estados-membros por causa do Brexit - um tema que interessa a todos, mas que toca a Irlanda de modo muito particular. Em Portugal desde o fim de semana para encontros oficiais - Governo, Parlamento e oposição - diz que quer saber quais são as preocupações dos portugueses em particular. Não reivindica para a Irlanda um estatuto melhor relativamente ao Brexit do que qualquer outro Estado europeu. A 27 são todos iguais.

Brexit coloca um problema monumental à Irlanda?

É um grande desafio e há a possibilidade de ter um grande impacto no nosso país, no Reino Unido e na União Europeia. Estamos a trabalhar com a comunidade irlandesa naquele país, argumentámos contra o Brexit porque achámos que era uma má ideia, mas aceitámos a decisão que foi tomada democraticamente. Trabalharemos em conjunto com os restantes 26 membros da UE para garantir a melhor solução possível para uma política que não queríamos. Parte da razão por que estou aqui é precisamente para saber quais são as preocupações portuguesas. Precisamos de trabalhar no sentido de garantir que os interesses de todos os Estados-membros são levados em conta e de identificar áreas comuns de preocupação – seja no comércio, sobre o futuro da Europa, ou questões transatlânticas, que será uma área em que colaboraremos com os portugueses. Para além disso, há evidentemente questões que são únicas em relação à Irlanda. A primeira e mais importante é o processo de paz. A Europa tem sido um notável processo de paz que reuniu o continente depois da II Segunda Guerra.