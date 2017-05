Um terço e um documentário: não duas, mas muitas facetas de Fátima

Ao mesmo tempo em que o enorme terço mariano já se ergue no espaço da Cova de Iria, preparado para a inauguração assinalando os cem anos dos acontecimentos de Fátima, o Canal História desvenda um projeto do documentário com que assinala o Centenário.

Joana Vasconcelos, que tinha no momento regressado do santuário ao terminar a colocação e os testes da instalação da oferenda artística, referiu o convite das autoridades religiosas e a sua vontade de corresponder-lhe, uma vez que "os artistas devem saber estar perto dos acontecimentos maiores do seu país e do seu povo". Realçou que os seus 'objetos' de criação "são idealizados num equilíbrio da obra , do espaço e do espírito do local, bem como a sua arquitetura". Foi neste processo a que está acostumada a realizar cada uma das suas iniciativas, e que neste caso teve "toda a liberdade para realizá-lo da parte dos diretores do santuário", após a troca de impressões que tiveram e em que se definiu vir a tratar-se de um terço, um dos símbolos maiores do culto mariano.

