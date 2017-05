Portugueses ganharam €20.000 por hora a hospedarem nas suas casas

É a primeira vez que a Airbnb quantifica o impacto económico da sua operação em Portugal inteiro - que atingiu 1.070 milhões de euros em 2016 segundo as contas daquela plataforma mundial de reservas de alojamento, o que inclui todo o dinheiro ganho pelos proprietários das casas mais o que estes turistas deixaram no destino.

Ao todo, os proprietários portugueses receberam no ano passado 166 milhões de euros com os 1,6 milhões de hóspedes Airbnb, o que significa que ganharam com esta atividade cerca de 20 mil euros por hora (18.95 mil euros, mais exatamente) e quase meio milhão de euros por dia (contas feitas, 454.795 euros).

