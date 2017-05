Pedro do Carmo: “Os pais de Maddie não são suspeitos. Ponto”

É um mistério com dez anos que ainda divide a opinião pública e intriga as autoridades portuguesas e inglesas que investigam o caso. O que aconteceu a Madeleine Beth McCann, uma menina inglesa de 4 anos que desapareceu do apartamento do Ocean Club, na praia da Luz (Lagos), na noite de 3 de maio de 2007 - faz esta quarta-feira 10 anos? A Polícia Judiciária (PJ) tem algumas suspeitas e uma certeza: não foram os pais, Gerry e Kate McCann, que fizeram mal à criança nascida em Leicester.

Em outubro de 2007, os McCann foram constituídos arguidos pela Justiça portuguesa mas no ano seguinte o processo foi arquivado, por falta de provas. Foi reaberto pela PJ em 2013 e continua a ser investigado em simultâneo com a Scotland Yard. Até hoje, porém, apesar das centenas de pistas e avistamentos de Maddie, ninguém foi acusado ou condenado e a menina, que teria (ou terá) 14 anos, nunca foi encontrada.

