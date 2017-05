A situação vai ficar pior antes de ficar melhor?

É improvável que a situação na Venezuela venha a melhorar ou que o rumo político do país se altere profundamente até ao final de 2018, para quando são esperadas eleições presidenciais. Quem o diz é Fiona Mackie, da Intelligence Unit da revista “Economist”, um vaticínio que ganha força agora que Nicolás Maduro manifestou vontade em reescrever a Constituição.

Continuamos a antever algum tipo de transição política depois das eleições no final de 2018, que vai refletir a clara incapacidade do governo em dar respostas aos problemas que ele próprio criou e que vai devolver a economia a uma rota de crescimento mais sustentado”, explica a analista especializada em assuntos da América Latina e Caraíbas. Se as eleições acontecerem como previsto, aponta ao Expresso, “a oposição vai certamente ganhar”. Mas “há muitos riscos em assumir isto, já que parece cada vez mais provável que Maduro tente agarrar-se ao poder através de alterações à Constituição”.

