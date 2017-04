SMS. A hora do tira-dúvidas com Domingues

Ter acesso aos SMS trocados entre o ministro das Finanças Mário Centeno e o ex-presidente da CGD António Domingues, nas negociações para a nomeação da sua administração, motivou a criação de uma nova comissão de inquérito, a pedido do PSD e CDS. Agora que António Domingues vai ser ouvido, esta sexta-feira, as perguntas esperadas impõem-se: houve ou não um compromisso assumido? Há ou não mensagens que o comprovam?

PSD e CDS recusam antecipar as expectativas para esta audição. E embora nenhum dos dois partidos tenha incluído os SMS entre a documentação pedida no âmbito desta nova comissão, as mensagens escritas continuam a ser um assunto em cima da mesa. Até porque foi depois de os três partidos de esquerda (PS, PCP e BE) terem negado acesso a estas comunicações na outra comissão – alegando extravasar o âmbito do inquérito à recapitalização da CGD – que esta nova avançou.

