Há oito anos que se morre mais do que se nasce

Há boas notícias para a natalidade. Segundo as Estatísticas Vitais divulgadas esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), nasceram mais 1626 crianças em 2016 que no ano anterior. Mas essa é apenas uma das conclusões a retirar destes dados agora divulgados. A outra é que, apesar da tendência crescente da natalidade verificada nos últimos três anos - depois de um período de quebras muito acentuadas - Portugal continua a apresentar um saldo natural negativo, ou seja, continua a haver mais gente a morrer do que a nascer. E é assim há já oito anos.

No total, nasceram 87.126 crianças em 2016 de mães residentes em Portugal. Comparativamente a 2015, estes números representam um aumento de 1,9% - mais atenuado, porém, do que o registado no ano anterior (3,8%). Continuam a nascer mais rapazes do que raparigas, sendo que o fosse entre ambos aumentou em 2016 face a 2015. Setembro foi o mês em que nasceram mais crianças (no outro extremo está, como esteve nos últimos anos, fevereiro).

