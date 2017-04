Portugal rejeita quase metade dos pedidos de asilo

Em apenas um ano, o número de pedidos de asilo aceites por Portugal aumentou de 195 em 2015 para as 320 em 2016, mas o país mantém-se no fundo da lista da União Europeia a 28 entre os Estados-membros que concedem proteção humanitária. De acordo com os dados do Eurostat divulgados esta quarta-feira, por milhão de habitantes só a Polónia e a Estónia apresentam números inferiores.

No ano passado, 590 pessoas requereram asilo ao Estado Português, o que representa pouco mais de 0,05 por cento de todos os requerimentos a nível europeu (1.106.175). Na EU-28 há cinco país com menos procura que Portugal: Estónia (67% de aprovação em primeira instância), Croácia (35%), Letónia (52%), Lituânia (69%), Eslovénia (64%) e Eslováquia (645).

