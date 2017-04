Cinco ideias do 25 de Abril

25 de abril, sempre (e mais calmo)...

Nos últimos anos as comemorações do 25 de abril tinham sido marcadas por discursos duros contra a governação, fosse ela de esquerda ou de direita. Primeiro por causa da troika e da contestação às políticas do Governo PSD-CDS, que suscitaram até a ausência de figuras cimeiras da revolução de abril das cerimónias solenes na Assembleia da República - como os capitães de abril ou Mário Soares - , em protesto contra as políticas de austeridade. Depois, no ano passado, ainda na ressaca das legislativas de 2015 e da chegada ao poder do Governo PS apoiado no Parlamento por BE, PCP e PEV, o tema foi incontornável. E levou mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, no seu primeiro discurso como Presidente da República no 25 de abril, a colocar foco no tema.

E até a questionar: "Quer isto dizer que vamos prosseguir em clima de campanha eleitoral? Ou que consensos sectoriais de regime são impossíveis? Ou que a unidade essencial entre Portugueses é questionada pelas duas distintas propostas de Governo?"

