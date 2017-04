Cães perigosos fizeram pelo menos 355 vítimas em 15 meses

Os ataques de cães de raças perigosas têm-se repetido nos últimos anos, chegando a matar algumas crianças um pouco por todo o país. Foi o que aconteceu com o ‘Zico’, cão arraçado de pitbull que tirou a vida a uma bebé de 18 meses num bairro social de Beja em 2013. Ou dois anos depois com um pastor alemão, em Castro Daire, que mordeu o pescoço de uma criança de 5 anos. Uma menina de 4 e um rapaz de 9 anos foram as vítimas mais recentes: a primeira de um rottweiler, em Matosinhos, e o segundo de um serra da Estrela, em Arouca, ambos esta terça-feira. Não morreram mas foram hospitalizados, a primeira em estado grave. A última atualização do estado de saúde indica que ambas as crianças se encontram “estáveis”.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)