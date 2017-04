Três meses depois, Obama volta ao ativo. E promete luta ao “gerrymandering”

Durante três meses, desde que Donald Trump lhe sucedeu no cargo de Presidente, Barack Obama praticamente não se fez ouvir em público. Seguindo a tradição nos EUA, deixou o caminho livre ao novo presidente para fazer o que bem entendesse sem ficar sujeito aos comentários do seu predecessor imediato. Mesmo nos momentos em que as medidas de Trump lançaram a confusão no país, em especial com uma ordem executiva que excluía a entrada nos Estados Unidos a pessoas oriundas de sete países muçulmanos - ordem que gerou caos e angústia nos aeroportos e rapidamente foi declarada inconstitucional pelos tribunais -- Obama absteve-se de falar, com uma ou outra exceção discreta, em termos vagos.

