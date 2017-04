O primeiro erro de Macron: uma festa

As contas estão feitas e, teoricamente, batem certas. Sem surpresas, sem uma hecatombe inesperada, o centrista e antigo ministro, ex-militante do PS e antigo banqueiro Emmanuel Macron (39 anos) será eleito Presidente da República na segunda volta das eleições presidenciais a 7 de maio. O candidato vencedor da primeira volta deste domingo, com 23,9% dos votos (contra 21,4% para Marine le Pen, 48 anos, em segundo lugar), recebeu o apoio da direita clássica e do PS. Com efeito, o conservador François Fillon (19,9%), bem como o socialista Benoît Hamon (6,3%), apelaram a votar nele na segunda volta. Ora, como a candidata nacionalista e populista da Frente Nacional Marine le Pen não recebeu até agora apoios de nenhum dos nove candidatos derrotados, as contas do resultado final das presidenciais parecem fechadas.

