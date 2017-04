Aeronaves enviadas para a Madeira causam embaraço político

A chegada dos dois helicópteros para os testes ao uso dos meios aéreos no combate aos incêndios florestais e urbanos na Madeira apanhou de surpresa o Governo Regional. Os primeiros ensaios estão previstos para 2 de maio, mas Lisboa não informou Miguel Albuquerque ou a secretária regional que tem a tutela da Proteção Civil regional. O episódio é mais um numa relação cada vez mais tensa e onde as questões partidárias se disfarçam cada vez menos. Os testes foram anunciados pelo líder do PS-Madeira, o que surpreendeu ainda mais o executivo madeirense. Até porque quem solicitou o estudo à utilização de meios aéreos foi Albuquerque num ofício dirigido ao primeiro-ministro, António Costa.

