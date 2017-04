Aviso para os bancos contraria lei que permite recusar fotocópia do cartão do cidadão

Abrir conta num banco é um procedimento comum. Basta preencher o formulário, depositar alguns euros e apresentar alguns documentos pessoais, incluindo o Cartão do Cidadão (CC). Muitas vezes, esses documentos são fotocopiados. É um gesto já habitual tanto em bancos como noutros serviços do dia-a-dia. Pelo menos desde 2007, a reprodução do CC não é permitida sem a autorização do titular. Ao provedor de Justiça, entre 2015 e 2016, chegaram perto de duas dezenas de queixas.

No balcão de uma agência da Caixa Geral de Depósitos, o banco público, testámos. Quando pediram para fotocopiar o CC, recusámos e aí começou a confusão. O funcionário não sabia muito bem o que fazer. Depois de se informar chegou com uma alternativa: recolher apenas os dados do CC e fotocopiar outro documento com fotografia (foi sugerida a carta de condução, o passaporte e o passe social). E se não tiver nenhum, como se abre a conta? “Com a sua autorização, teremos de utilizar o CC”, ouvimos. E não foi possível abrir a conta.

