Poliomelite contra-ataca

O desalinho no seu corpo moldou-o para gostar de harmonia, o olhar dos outros para ver em perspetiva, a limitação física para o desafio. A mudança aconteceu entre os três e os quatro anos de vida de Gomes Fernandes, arquiteto, vice-presidente da Câmara do Porto com Fernando Gomes, antigo secretário de Estado do Ambiente, vítima de poliomielite.

A doença, também conhecida por paralisia infantil, fez milhares de aleijados até ser eliminada na maior parte do mundo - na Europa foi-o em junho de 2002 - e está a reaparecer. Este ano propagou-se de três para dez países - como o Afeganistão, Nigéria e Paquistão, onde é endémica; ou Síria, Israel, Palestina e Guiné Equatorial -, obrigando a Organização Mundial da Saúde (OMS) a fazer soar o alarme. 'Tocou' no passado dia 5, para alertar o mundo para o estado de emergência e para a necessidade de travar a circulação de um vírus que se julgava parado no passado.

