“Hard Brexit” ou saída branda? Parlamento confirma “uma espécie de segundo referendo” a 8 de junho

Quando, há dois dias, Theresa May anunciou a intenção de convocar eleições antecipadas para 8 de junho, apenas uma semana antes do primeiro aniversário do referendo ao Brexit, Jeremy Corbyn prometeu que vai “fazer tudo o que há a fazer” para reverter o atual rumo do Reino Unido e poder ser ele a formar governo.

O líder dos trabalhistas, como quase todos dentro e fora do país, foi apanhado de surpresa pelo anúncio da primeira-ministra. Desde que sucedeu a David Cameron, após a demissão do então chefe do governo no rescaldo da vitória do Brexit, May repetiu várias vezes que não ia antecipar a ida às urnas, até agora prevista para 2020, e oficialmente explicou apenas que mudou de opinião num passeio com o marido no País de Gales durante as férias da Páscoa.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)