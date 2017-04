Domingos Abrantes: “É como se tivesse sido completamente enterrado”

Por mais perigoso que tenha sido escapar-se do forte de Caxias no próprio carro de Salazar, debaixo dos narizes dos guardas e das suas armas, como Domingos Abrantes fez na companhia de sete prisioneiros (uma espetacular fuga, mais típica de um filme de Hollywood do que da realidade portuguesa dos anos 60), esse não foi o momento mais difícil na vida deste homem, operário, que cedo entrou para o Partido Comunista Português, e para a clandestinidade. De Caxias saiu incólume e vencedor, dono de uma vitória singular e simbólica, num carro a grande velocidade que derrubou um portão de ferro e madeira: “Foi uma derrota para a polícia e para ‘o senhor’, tendo em conta que se tratava do carro de estimação de Salazar.”

Domingos Abrantes, 81 anos, atualmente membro do Conselho de Estado, passou por vários estabelecimentos prisionais, ao longo de 11 anos de encarceramento. No Aljube, conheceu os seus curros, em Caxias os seus “segredos”, em Peniche casou-se com Conceição Matos, outra resistente antifascista.

