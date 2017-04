“Pensei que podia enlouquecer”

Um toque de campainha ao clarear do dia era suspeito. Isabel do Carmo sabia-o. Não se surpreendeu, por isso, quando numa madrugada de 1970 dois pides lhe invadiram a casa. Na altura, a médica ainda tinha um pé no Partido Comunista Português, embora já tivesse feito “um longo relatório” onde abordava a luta armada.

Os pides vasculharam tudo e encheram uns caixotes com o que lhes pareceu suspeito, levando ainda para a Rua António Maria Cardoso, sede da polícia política, a própria Isabel do Carmo, que dali seguiu, depois de alguns interrogatórios entremeados por insultos machistas, para uma cela de isolamento em Caxias: “Tinha uma janela que dava para o muro. Apenas via os sapatos dos guardas de ronda que passavam em cima do muro.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)