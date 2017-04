Escolas privadas podem recusar no próximo ano letivo alunos sem vacinas em dia

A Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEPC) enviou esta quarta-feira uma circular as seus filiados em que lhes lembra que, “dentro da sua autonomia pedagógica”, podem recusar alunos no próximo ano letivo, cujas matrículas estão já a decorrer, caso eles não tenham as vacinas em dia.

A posição da AEEPC surge na sequência de contactos, feitos nos últimos dias e horas, por muitos dos seus associados, que “pediram informações” sobre a forma de lidar com as consequências deste caso de sarampo. A jovem de 17 anos que se encontrava internada em Lisboa, em estado grave, morreu na manhã desta quarta-feira. Atualmente estão confirmados mais 20 casos de sarampo.

Na AEEPC estão inscritos cerca de cinco centenas de estabelecimentos (desde creches a escolas, e de colégios a internatos ou externatos), tanto privados como cooperativos ou em contratos de associação. O período de matrículas do pré-escolar e do 1º ciclo para 2017/2018 começou no início desta semana e termina a 15 de julho.

