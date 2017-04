Bloco e PCP sobem tom das exigências no IRS e no salário mínimo

O Bloco de Esquerda e o PCP assumiram esta tarde a sua oposição à estratégia delineada pelo Governo no Programa de Estabilidade, criticando de forma dura os cenários em que os partidos dizem não se rever. Nomeadamente no que o BE rotulou de "poupança forçada" que levará o Estado a ter "um lucro de 5%" até 2031, "utilizado para pagar juros à custa de investimento publico". "Está tudo errado", sentenciou a deputada Mariana Mortágua.

O raciocínio da deputada bloquista teve por base a constatação de que o Programa de Estabilidade prevê que a despesa pública cresça "abaixo do PIB" até 2021. "Nos próximos cinco anos o Estado vai gastar 19 mil milhões de euros abaixo do que seriam as suas possibilidades. Para quê tanta poupança forçada? Para chegar a 2021 com um saldo primário de 10,7 mil milhões", exemplificou Mariana Mortágua, criticando novamente a estratégia de "chegar a Bruxelas como bom aluno", que "impede o país de gastar o que precisa na devolução de rendimentos, que é o que tem feito o país crescer".

