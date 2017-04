“O livro do meu pai é incontornável.” João Soares conta como “Portugal Amordaçado” foi escrito

A anteceder a apresentação, esta quarta-feira, da reedição de “Portugal Amordaçado”, na Fundação Gulbenkian, numa iniciativa do Expresso e da Fundação Mário Soares, o filho do estadista conversou connosco sobre a importância da obra e sobre os condicionamentos que o pai sofreu enquanto a escreveu.

Que lembrança tem do tempo de escrita de “Portugal Amordaçado”?

Tenho uma memória quase sempre agradável do meu pai. E assim foi também quando ele começou a escrever o livro ainda em São Tomé, bastante jovem, com quarenta e poucos anos.

Era um momento de recato para ele e para vocês?

O meu pai era um homem da escrita manual, isolava-se quando tinha que escrever alguma coisa. Mas, por exemplo, em São Tomé, as condições logísticas eram muito limitadas. Vivíamos numa casinha com um quarto que era para ele e para a minha mãe enquanto lá estivemos os quatro, depois havia duas camas, uma montada na sala, onde dormia a minha irmã, e outra no corredor, onde ficava eu. Não eram por isso possíveis grandes privacidades. Ele trabalhava à mesa, a casa tinha uma varanda e o clima era equatorial...

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)