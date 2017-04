Como quer o governo chegar a um défice de 1%?

Quando um governo português anuncia um défice de 1% do PIB para o ano seguinte só pode ser motivo para surpresa. E há, pelo menos, duas boas razões para isso: a confirmar-se, será um novo mínimo na história orçamental pós-25 de Abril e é, além disso, um resultado relativamente raro numa Europa onde oito países nunca conseguiram resultados destes desde 1999. A questão, como sempre nestes casos, é saber se e como vai Mário Centeno conseguir chegar a esta meta. No papel, a estratégia parece simples. Parte-se de um défice de 1,5% do PIB este ano, conta-se com o crescimento da economia, ‘pagam-se’ os efeitos que transitam deste ano (o chamado carry over) e aplicam-se medidas q.b.. Fácil? Talvez sim, talvez não.

Em qualquer exercício orçamental, o andamento da economia é sempre uma das variáveis fundamentais. Para o bem e para o mal. Um PIB maior é sinónimo de mais receita e menos despesa, logo menos défice. Basta ver, por exemplo, que o Estado arrecada em impostos e contribuições cerca de um euro em cada três de PIB. Assim, se o PIB nominal crescer 3,4% como está previsto no Programa de Estabilidade (PE), o que corresponde a cerca de 6400 milhões de euros, os cofres do Estado encaixam um terço deste montante. Ao mesmo tempo, um PIB maior é um denominador mais gordo na hora de fazer medir o défice em percentagem.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)