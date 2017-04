Terra de oportunidades

Joel denuncia a sua origem minhota logo à primeira frase. Está no meio da avenida principal, mãos nos bolsos e olhar atento a quatro mulheres que, de saia do tamanho de um cinto e saltos de agulha, tentam impingir folhetos para uma «noite de diversão». O alvo são centenas de estudantes ensonados saídos aos magotes de camionetas, que depois de horas de viagem os despejam para o primeiro embate com Lloret de Mar, a localidade balnear espanhola situada uns 60 quilómetros acima de Barcelona.

“Descobri isto no ano passado”, diz, ao lado das mulheraças - três brasileiras e uma húngara que trouxe diretamente da Maia e que, agora, ombro a ombro com o empresário, ainda tornam mais pequeno o seu metro e meio de altura.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)