Alberto João Jardim: “Passos Coelho prejudicou o PSD e prejudicou o país”

SOBRE CAVACO SILVA

“Na altura da construção do aeroporto da Madeira, se o professor Cavaco não tivesse o empenho que teve eu não teria tido 50% dos custos do aeroporto pagos pela UE. E devia-lhe isso. E foi quem mais me ajudou no fim, como Presidente da República. Por exemplo, quando quiseram rebentar com a Zona Franca da Madeira, que não é um offshore, foi o professor Cavaco Silva que interveio e fez com que Bruxelas recuasse.”

DÍVIDA DA MADEIRA

“A Madeira era a região mais atrasada do país no 25 de Abril e, com o sistema autonómico, as receitas mal davam para as despesas correntes. Portanto, a única maneira de a Madeira ascender à qualidade de vida dos europeus era recorrendo à dívida pública. Seria um crime eu desperdiçar os fundos que vinham da Europa só porque não recorria ao endividamento. Hoje, fazia exatamente a mesma coisa, até porque continuo a dizer que a dívida é uma dívida histórica e está na altura de fazermos contas.”

