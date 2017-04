Há mais portugueses que querem estudar no Reino Unido apesar do Brexit

Há mais jovens portugueses a concorrerem a licenciaturas em universidades britânicas este ano, apesar das incertezas em torno do Brexit. A evolução é tal que os estudantes de Portugal surgem como um caso singular nas estatísticas de acesso ao ensino superior no Reino Unido.

No geral, as candidaturas de alunos da União Europeia, exceto as dos britânicos, caíram 6% em relação a 2016, segundo dados divulgados quinta-feira pela UCAS, a plataforma que centraliza as admissões. Mas as de Portugal subiram 17%. Foi de longe a maior taxa de aumento entre os poucos Estados-membros com mais candidatos do que no ano passado.

