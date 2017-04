“A nossa prioridade já não é ficarmos sentados a estudar como vamos derrubar Assad”

O ataque de mísseis que Donald Trump ordenou contra uma base da Força Aérea síria em Homs, o primeiro contra as forças do governo de Bashar al-Assad desde que a guerra eclodiu, em 2011, levantou muitas dúvidas, que só ao longo das próximas semanas, senão meses, vão ser esclarecidas.

Esta quinta-feira, na sua casa de férias em Mar-a-Lago, mesmo antes de se sentar à mesa com Xi Jinping para encerrar o primeiro de dois dias de encontros oficiais com os chineses, o Presidente americano decidiu avançar com uma das três opções que o Conselho de Segurança Nacional lhe apresentara para responder ao ataque químico que, na quarta-feira, vitimou muitas dezenas de pessoas (vários números apontam para de 80 a 100) em Idlib — um ataque que os governos ocidentais atribuem ao regime sírio.

