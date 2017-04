Exames ao quadro polémico do Museu de Arte Antiga revelam que é autêntico

Os resultados dos estudo técnico e material pedido pelo Museu Nacional de Arte Antiga ao quadro, pertença de José Berardo, e uma das figuras centrais da exposição Cidade Global - Lisboa no Renascimento, que este domingo encerra no Museu Nacional de Arte Antiga, sugerem fortemente que a obra foi realizada até finais do século XVI, o que corrobora a datação adiantada pelos historiadores de arte daquele museu. Ainda não foram realizados exames ao outro quadro que gerou controvérsia, “Rua Nova dos Mercadores”.

Estes resultados, diz o estudo, são consentâneos com o estudo realizado em 2001 ao mesmo painel por um laboratório espanhol. “No que diz respeito à análise dos materiais constituintes e da forma como estes são aplicados esta obra terá sido executada muito provavelmente por pintor de influência ou naturalidade do norte da Europa a partir da 2ª metade do século XVI, época em que se verifica o uso generalizado do pigmento azul de esmalte e se começam a utilizar imprimaduras coradas”, precisa o relatório a que o Expresso teve acesso. Desta forma não se confirmam as suspeitas levantadas pelos historiadores Diogo Ramada Curto e João Alves Dias e divulgadas pelo Expresso na edição de 18 de fevereiro.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)