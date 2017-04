Estado brasileiro reclama 780 milhões de euros a consórcio da Galp

É uma das maiores sanções de sempre que o supervisor do mercado petrolífero brasileiro aplica. E incide sobre um dos mais produtivos campos de petróleo do país. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) decidiu cobrar 2,6 mil milhões de reais, o equivalente a 780 milhões de euros, ao consórcio que explora o campo Lula, que é composto pela Petrobras (65%), Galp (10%) e Royal Dutch Shell (25%). Para a Galp pode estar em causa uma contingência de várias dezenas de milhões de euros.

O anúncio da sanção foi feito pela Petrobras no final da semana passada. A ANP nada revelou sobre o tema. A Galp Energia não fez em Portugal nenhum comunicado ao mercado. Em resposta a perguntas colocadas pelo Expresso sobre o potencial impacto da decisão nas suas contas, a petrolífera portuguesa afirmou que “considera ter agido sempre de acordo com as regras estabelecidas e não identifica qualquer base legal para aquilo que considera ser uma nova interpretação das regras por parte da ANP”.

