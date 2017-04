O cantor Olavo Bilac tem 49 anos. Mas Olavo Bilac foi aplaudido em Lisboa há 101 anos

Não sabemos se Cristina Lima chegou a falar com Olavo Bilac quando o paquete da companhia holandesa Zeeland aportou em Cabo Verde em 1916. O príncipe dos poetas brasileiros – como era então conhecido – embarcou em Lisboa na primeira semana de abril, depois de ter sido homenageado e aclamado na capital portuguesa.

Eram longas as viagens da Europa para a América do Sul, com paragens em vários portos para entrada e saída de mercadorias e passageiros. É provável que o autor do Hino à Bandeira [do Brasil] tenha aportado a Cabo Verde e que Cristina o tenha visto. O neto sabe apenas que ela batizou o filho com esse nome. E que por sua vez, o cabo-verdiano que cresceu em Macau e foi funcionário do Banco Nacional Ultramarino em Moçambique, transmitiu o nome que recebera de Cristina [sua mãe] ao filho, nascido em 1967 e que viria a ser cantor.

