É uma fábrica assassina. Duplamente

São 14h40: ouve-se um assobiar estridente e aparece um cogumelo gigante de fumo no local onde funcionava a fábrica de pirotecnica Egas Sequeira. Foi a primeira explosão programada para a equipa de buscas evoluir no terreno, como explicou o coronel Guerra Rodrigues, do Comando Distrital da GNR de Viseu.

Uma hora depois o mesmo comandante veio admitir mais duas ou três situações idênticas durante o dia de hoje, para permitir avançar no terreno com segurança, tendo como principal preocupação encontrar os corpos dos dois desaparecidos. “Tudo tem de ser feito com muita calma, a fábrica tinha muitos paióis, muito material pirotécnico, e à medida que vamos encontrando esse material temos de fazer estas operações”, acrescentou o coronel, admitindo que as operações e as explosões poderão continuar.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)