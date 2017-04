Rafael Mora saiu da Oi com uma indemnização de 4 milhões

Rafael Mora, antigo administrador da Ongoing, saiu da Oi - operadora brasileira com quem a PT se fundiu em 2014 - em março, um ano antes do fim do mandato, que terminava em 2018. Mas não saiu de mãos a abanar, levou uma indemnização de cerca de 4 milhões euros, que o impedirá de trabalhar dois anos no sector das telecomunicações. Quem o diz é Lauro Jardim, colunista de “O Globo”, normalmente bem informado. Foi ele quem noticiou em primeira mão que Zeinal Bava ia ser afastado da presidência da Oi.

"Ninguém entendeu nada quando, há três semanas, Rafael Mora, representante dos portugueses no conselho da encrencada Oi, renunciou à sua cadeira. Não restava dúvida, porém, sobre quem ganhara com a renúncia: Nelson Tanure, que em outubro partira para cima de Mora para quebrar-lhe a cara numa reunião de conselho para lá de animada. Eis a explicação: Tanure pagou 4 milhões de euros (13,2 milhões de reais) para que Mora pedisse o boné", conta Lauro Jardim.

