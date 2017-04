Oficial do curso 127 acusa Comandos de falsificar documento da prova

A defesa do tenente-coronel Mário Maia, diretor da Prova Zero do curso 127 dos Comandos, aponta o dedo às chefias do Exército. O militar acusa a hierarquia de ter realizado alterações ao guião da Prova Zero (que define o tipo de exercícios físicos realizados no início de cada curso das forças especiais) sem o seu conhecimento.

No processo disciplinar que lhe foi movido pelo Exército, a que o Expresso teve acesso, Maia alega que o guião já foi elaborado após o falecimento dos instruendos Hugo Abreu e Dylan Silva e que foi essa a versão enviada para o Ministério Público.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)