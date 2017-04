O balanço oficial está por fechar, mas pelo menos 9 pessoas morreram e 47 ficaram feridas após a explosão ocorrida esta segunda-feira no metro de São Petersburgo. Uma investigação foi aberta de imediato. O primeiro-ministro russo fala em “ataque terrorista”.

“Todos os feridos no ataque terrorista no metro de São Petersburgo vão receber todo o auxílio médico necessário. Todas as instruções foram entregues aos serviços de saúde e emergência. Os meus sentimentos estão com os amigos e familiares das vítimas da explosão. Esta é uma dor que é nossa”, disse o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, citado pela BBC.

