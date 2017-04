Novo Banco: oito dúvidas da esquerda à direita

O acordo para a venda foi assinado sexta-feira. Mas as dúvidas crescem à medida que ainda falta vários pormenores por revelar. Esta semana, o assunto vai dominar a agenda dos partidos e o primeiro-ministro dá esta terça-feira a primeira entrevista para explicar os contornos da polémica venda.

Por que razão não foram vendidos os 100% do Novo Banco?

Esta é a principal dúvida do PSD e do CDS. Afinal, o Governo português não estava a negociar com a Lone Star a venda da totalidade do banco, como pretendia Bruxelas. A participação de 25% do Estado surge como contrapartida para a garantia de 2,5 mil milhões de euros que o comprador havia pedido ao Estado português.

