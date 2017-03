Madame Naphtalia, o marido polícia e a casa de massagens que vendia sexo e legalizações

Já não há nada naquele r/c esquerdo da Avenida Almirante Reis, junto ao Areeiro, que mostre que ali funcionou durante mais de três anos o centro de massagens exóticas e spa para homens Wakamaya. O prédio antigo, entre uma loja de tatuagens e um cabeleireiro para cães, foi para obras, mudou de cor e de inquilinos desde que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por lá irrompeu, em abril de 2012, e fechou o negócio de prostituição de madame Naphtalia, uma imigrante brasileira, e do marido, Jorge C., chefe da PSP. Não havia letreiros na fachada, mas a janela virada para a rua, totalmente de vidro, sinalizava o local com um pesado reposteiro cor de beringela, que se mantém eternizado na street view do Google maps. Agora é só mais uma janela como as outras.

A acusação do processo, investigado pelo DIAP de Lisboa, foi conhecida este mês. E revela o que se passava do lado de lá da vidraça, no andar de cinco quartos arrendado por Naphtalia e Jorge, ambos arguidos. No documento de 77 páginas, a que o Expresso teve acesso, conta-se que o aluguer já foi realizado com o intuito de “explorar um estabelecimento que combinasse a atividade de massagens com a prostituição feminina, com vista à obtenção de proventos económicos, do lucro e da angariação de dinheiro.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)