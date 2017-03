Almoço de Costa com autarcas do JPP provoca terramoto no PS-Madeira

O grupo parlamentar do PS no Parlamento regional está sem líder. Jaime Leandro apresentou a demissão depois do encontro de António Costa com autarcas do Juntos Pelo Povo (JPP), no qual se terá falado do apoio do partido à recandidatura de Paulo Cafôfo ao Funchal, o que foi entendido como uma intromissão de Lisboa nos assuntos dos socialistas madeirenses. Foi-o pelo menos por uma parte deles, na qual se inclui o líder da bancada parlamentar.

“O secretário-geral e primeiro-ministro devia saber que no PS-Madeira mandam os militantes da Madeira”. Jaime Leandro explica assim a sua demissão, por não aceitar encontros do seu líder com autarcas de um partido adversário ao qual se opõe todos os dias na Assembleia Regional. O socialista não diz, mas a verdade é que o JPP é uma das muitas dissidências socialistas dos últimos 40 anos. Em 2015, na primeira vez que se candidatou ao Parlamento, elegeu cinco deputados (tantos como o PS), com votos de um eleitorado que seria naturalmente dos socialistas.

