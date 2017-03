“Não há socialistas mediáticos em Braga. Secaram o mesquitismo”

A Miguel Corais, 38 anos de idade, 20 de militância rosa, sobra em atrevimento e confiança o que lhe falta em popularidade. No Bom Jesus, ex-libris da cidade dos Arcebispos que o candidato do PS à Câmara de Braga quer transformar na Roma turística do país, Miguel Corais afirmou ao Expresso que “acredita piamente” ter trunfos para vencer a coligação PSD/CDS-PP do favorito Ricardo Rio, o autarca que à terceira tentativa arrebatou por maioria absoluta a edilidade-feudo de Mesquita Machado durante 37 anos.

“Não tenho dúvidas que vou ser a grande surpresa da noite eleitoral de outubro de 2017, como Rui Moreira foi o protagonista das autárquicas de 2013”, afirma o candidato escolhido, sexta-feira, com 71% dos votos pela Concelhia local, após meses de discussão sobre o nome melhor posicionado para reconquistar o governo da cidade que “continua a ser um dos maiores bastiões rosa”.

